Wolven zijn hele mooie beesten voor aan de muur, netjes opgezet , in de dierentuin of in een natuurreservaat van een uitgestrekt dunbevolkt land. Een wolf bijt rustig de arm van een tweejarig kind. Wolven doden 65.500 dieren per jaar. De wolf is geen bedreigde diersoort meer . Hij is geschrapt uit de habitatrichtlijn. Er mag geschoten worden.

Vorig jaar waren er in India, Bahraich, Utlar Pradesh diverse aanvallen door wolven van maart tot september. Een vrouw, acht kinderen en baby stierven. Vorige week is daar weer een baby van vier maanden doodgebeten. Ons natuurbeleid is een morbide experiment waarvan de uitkomst meermaals is gepubliceerd. (o.a. PDF & PDF )

13 april was een dame aan het hardlopen op de Veluwe. Een wolf zag een lopend buffet en beet meermaals in haar dij. Omstanders moesten de wolf wegjagen. 9 juli was een zesjarige jongentje aan het spelen bij de Pyramide van Austerlitz . Hij werd aan zijn oksel gegrepen, gesleept naar het bos en omstanders moesten deze wolf met stokken slaan.

Oud ASML-topman Peter Wennink wil onze melkveehouderij gedeeltelijk offeren aan stikstofcrisis. De melkveehouderij is een deel van onze veestapel. Hij wil dus een deel van een deel van ons vee offeren aan de stikstofmanie. Als je de hele Nederlandse veestapel ruimt, dan worden KDW’s alsnog gehaald en blijft 95% van Nederland op slot.

Het is toch vreemd dat zakenlui die samen een groot deel van Nederland aan het werk houden, honderden miljarden aan belastingen ophoesten, tientallen miljarden uitkoop voorstellen die aantoonbaar niet helpen het stikstofslot op te heffen. D66 minister Kaag en haar VVD opvolger minister Heijnen kochten minder boeren uit, want het werkt niet.

Als honderd procent van de boeren uitkopen ons niet van het stikstofslot haalt, dan hoef je ook niet eerst een deel uit te kopen, of beleid te schrijven dat je elke boer twee keer wilt laten stoppen. Het ministerie van financiën toonde begin 2023 aan dat er binnen de strengste stikstofregelgeving van Europa niet een louter Nederlandse oplossing bestaat.

BNR besprak dit advies van Peter Wennink. Volgens Trump moeten wij ons niet gijzelen door politieke correctheid of groene idealen. Toen aan de Amerikacorrespondent gevraagd werd of de stikstofdiscussie daar ook speelde, zei Michiel Vos op dat de vertaling van stikstof methane is. (BNR 7:57) Het is nitrogen oxide en ammonia.

Tussen 1990 en 2022 gaven boeren al 67% reductie op de uitstoot van onze veestapel, en ze hebben Europees goedgekeurde technologie klaarliggen om op het restant nog eens 70 tot 80% te reduceren. Het lukt topmannen, politici en journalisten helaas nog steeds niet basale scheikunde of basale economie hier goed toe te passen.

Liever zwelgen we in moeilijke dilemma’s dan denken in een kenniseconomie. We zullen eerst moeten toegeven dat als je ergens met twintig miljoen mensen gaat wonen, dat een zandverstuiving wellicht zoveel daarvan gaat ondervinden dat er ooit wat zal gaan groeien. Klimaat en natuur blijven sowieso veranderen, de natuur past zich altijd aan.

Onze natuur inclusief stikstof en wolven boven alles stellen was een onbezonnen politieke keuze, eentje die zelfs activisten in 2019 en de EU deze week te ver ging. Politiek hoort belangen op een volwassen manier tegen elkaar af te wegen. Er is een tunnelvisie op idealen, zonder visie op belangen van baby’s, boeren en bedrijven.

Politiek is ook vooruitzien. Wie miljarden wil stoppen in infrastructuur, tientallen miljarden in emissiereductie of honderden miljarden in een energietransitie loopt vast op een zwaar personeelstekort. De Raad van State, Algemene Rekenkamer en het CPB waarschuwen al jaren dat kabinetsplannen te ambitieus zijn, er blijven miljarden liggen.

Politici denken te veel in wispelturig beleid en budget en te weinig in uitvoerbaarheid of resultaten. Ze vergeten vandaag pubers op te leiden in richtingen die morgen nodig zijn. Zolang ze niet aan de studiekeuze knop draaien, zitten alle andere knoppen muurvast. Studeren en inwerken duurt jaren, dus sowieso verandert er voorlopig weinig.

Onze voorgaande kabinetten hebben de studiekeuze knop een paar keer de verkeerde kant opgedraaid. Kinderen kunnen minder praten, pubers kunnen minder lezen en straks zakt het mes diep in de uren vreemde talen, natuur- en scheikunde. Het fundament onder de beroepsbevolking, onze wereldhandel en technische innovatie verdwijnt.

Onze formatie vecht over goede doelen en geld, maar zonder ervaren vakmensen blijft elk akkoord een papieren tijger. Politici vechten in achterkamertjes om migratie, milieu en metaforen in de hoop kiezers te lokken, maar vergeten mensen op te leiden om hun proza te vertalen naar producten. Een dronken zwerver leeft beter in de realiteit.

Bescherm onze kinderen, onderwijs en toekomst.