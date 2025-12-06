Er is al jaren een ruime, verborgen meerderheid om het stikstofslot op te heffen

Stikstofdepositie halveren gaf geen woningbouw . De kritische depositiewaarde wordt nog steeds ruimschoots gehaald, per definitie zal volgens het stikstofmodel de natuur langzaam veranderen en dichtgroeien , dus zal de Raad van State het beleid op korte of lange termijn niet goed genoeg vinden. Deze doodlopende weg kost tientallen miljarden.

Het Ministerie van Financiën toonde begin 2023 aan dat zelfs als we 100% van onze veestapel ruimen, we in 95% van Nederland niet mogen bouwen, vooral dankzij buitenlandse stikstof waarop we niet kunnen sturen. ( PDF p4 ) We weten al jaren dat wetswijzigingen de enige uitweg zijn, toch moest de BBB-minister eerst struikelen .

Als je de stikstofvisie van D66 en het CDA leest, dan zie je de ministeriële uitwerking van het akkoord tussen PVV, VVD, BBB en NSC terug. Deze visie had derhalve 102 zetels in de vorige Kamer, heeft 96 zetels in de huidige Kamer en heeft minimaal 38 zetels in de Senaat. Deze politici mogen dinsdag stemmen, de Koning mag voor de Kerst tekenen.

D66 en CDA hebben laten zien dat met twee partijen formeren simpel is, met drie partijen moeilijk en met vier partijen onmogelijk . Rob Jetten krijgt zijn coalitie niet bij elkaar. Een meerderheid in de Kamer is een schattig doel, we hebben ook nog een Senaat, een activistische Raad van State en verstikkende Europese regelgeving.

De Club van Rome waarschuwde in 1972 tegen koolstofdioxide, in 1856 waarschuwde Eunice Foote tegen opwarming van de aarde. Ze had een fles met extra CO2 gevuld, en zag dat deze in de zon warmer werd dan een fles zonder extra CO2. 169 jaar later zit er zoveel CO2 in kantoorlucht dat het ons strategisch en analytisch denken aantast.

De klimaatconferentie in Brazilië faalde een tijdpad af te spreken voor de afbouw van het gebruik van fossiele energie, faalde handhaving eerdere klimaatbeloften te organiseren en faalde ontbossing tegen te gaan, nota bene de goedkoopste manier om CO2 tegen te gaan. Pogingen klimaatveranderingen tegen te gaan, eindigen in een beetje vertraging.

Als het klimaat langzaam verandert, dan zal onze natuur langzaam veranderen. Dat is niet alleen een functie van voedingsstoffen zoals stikstof, maar ook van hogere temperaturen, meer zonlicht, wind en meer neerslag. Gaan we straks natuurgebieden ook “beschermen” met zonwering, afwatering en koeling? Of mag de natuur veranderen?

Onze natuur en landbouw wordt ook geconfronteerd met nieuwe uitheemse soorten samen met nieuwe beperkingen tegen middelen tegen onkruid, schimmel en insecten. De natuur is niet statisch. Deze veranderende omstandigheden hebben effecten op alles wat leeft. Je kan hiermee zelf spelen in SimEarth uit 1990 en SimFarm uit 1993.

We lopen vooraan met onze doelstellingen om het klimaat te redden. Zero-emissie-zones, elektrische bussen en auto’s, gasloos bouwen, zonnepanelen, warmtenetten en allerlei andere initiatieven. Vervolgens lukt het niet een carbontax in te voeren op import van buiten Europa, een doodvonnis voor onze eigen schonere industrie en economie.

Terwijl het Westen 200 GW aan kolencentrales sloten, werden er in China voor 1100 GW gebouwd. Het aandeel van China in de maakindustrie steeg van 6% naar 36% in een kwart eeuw. De VS daalde van 21% naar 13%, de EU kelderde van 25% naar 14%. We worden voor onze welvaart, gezondheidszorg en defensie afhankelijk van China.

Ondertussen kan een derde van onze kinderen aan het einde van de basisschool niet een gesprek voeren, kan een derde van de pubers onvoldoende lezen en gaan we 30 procent snijden in lessen Frans, Duits, biologie en natuurkunde, 22 procent in Engels en 13 procent in economie, scheikunde, informatica en onderzoeken & ontwerpen. (PDF)

Hoe gaan we kinderen weerbaar maken tegen nepnieuws met een fragiele technische basis!? Hoe gaan deze kinderen economisch om met energie? Hoe gaan ze enthousiast worden voor techniek? Hoe gaan leerlingen de resultaten van AI evalueren? Hoe krijg je met minder economische kennis goed geïnformeerde kiezers of sterke ondernemers?

Thorbecke richtte in 1863 de HBS op, klassieke talen gingen naar de achtergrond, er kwam ruimte voor vreemde talen om onze handel te stimuleren, en ruimte voor exacte vakken om technische ontwikkelingen mogelijk te maken. We eindigen met een sterke economie, zware industrie en vele Nobelprijzen. Waarom moet dit onderwijs kapot!?

De personeelstekorten in elektrotechniek, werktuigbouwkunde en installatietechniek lopen steeds verder op. We hebben geen vaklui voor onderhoud, productie, nieuwbouw of energietransitie. Terwijl de formatie muurvast zit op budget en beleid, hebben politici niet door dat hun idealen compleet onuitvoerbare waanideeën zijn.

De grootste activist riep in 2019 dat woningbouw niet gegijzeld mocht worden door stikstof. Toch werd de woningbouw stilgelegd om ons op te zetten tegen boeren en tientallen miljarden vrij te maken. Stikstof was jarenlang een verkiezingsthema. Deze week blijkt er jarenlang een meerderheid te zijn voor andere regelgeving en keuzes.

Politici zijn met elkaar in een theatraal gevecht, gevangen in een alternatieve werkelijkheid.