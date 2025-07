Foto: Mona Keijzer na eerdere oproepen van GeenStijl

Demissionair minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer doet veel, heel veel. Alleen verwacht ING dat veel, heel veel niet veel genoeg is om volgend jaar de beloofde 100.000 woningen te kunnen bouwen. De bank ziet dit jaar wel een herstel van de bouwproductie, maar de verwachting is evengoed dat het herstel nogal broos is en dat de het aantal gebouwde woningen net als dit jaar rond het Hugoëske aantal van 70.000 bxlijft hangen. De man die het weten kan, ING-econoom Maurice van Sante, zegt in De Telegraaf: "Het leek erop dat de woningbouw harder zou doorzetten in 2026, maar in de afgelopen maanden zag je het aantal verleende bouwvergunningen afnemen. Dat is niet een goed teken voor de toekomst".