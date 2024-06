ZEGT U NU DAT JODENHAAT ONDERDEEL IS VAN DE ISLAMITISCHE CULTUUR? IK VIND DAT EEN HEFTIGE UITSPRAAK, zei Sophie.

IK DENK NIET DAT WE MOETEN DOEN ALSOF JODENHAAT EN ANTISEMITISME PUUR EEN PROBLEEM IS VAN DE ISLAM, vulde Arnon Grunberg aan.

Dat zei Mona Keijzer (overigens een onbetrouwbare opportunist) ook helemaal niet, maar dat mocht de verontwaardiging niet drukken.

Wat ze wel zei: we weten dat jodenhaat in landen met een islamitisch geloof bijna (BIJNA!) onderdeel is van de cultuur.

Nu doet NRC-boomer Martijn Katan er met frisse tegenzin zijn plasje over, en wat blijkt: "Onderzoek bij moslims in westerse landen lijkt haar enigszins gelijk te geven. Tientallen peilingen bij in totaal 38.000 moslims vonden dat antisemitische stereotypen bij hen twee tot drie keer zo vaak voorkwamen als bij niet-moslims. Typische percentages zijn 50 procent antisemitisme bij moslims, tegenover 20 procent bij de anderen."

En: "Over geweld tegen joden is minder bekend, maar in West-Europa lijkt dat wel primair te komen van moslim-extremisten. Zij vormen vermoedelijk zo’n 40 procent van de daders, 14 procent zijn links-extremisten, 10 procent rechts-extremisten en de rest is onbekend. Antisemitische moorden zijn zeldzaam; in totaal werden in West-Europa tussen 2012 en 2019 vijftien joden vermoord bij aanslagen in Toulouse, Parijs (3×), Brussel en Kopenhagen. Alle daders hadden een islamitische achtergrond."

Uitsmijter: "Ik blijf hopen dat moslims en joden in Nederland vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Daar helpt de manier waarop Mona Keijzer zich uitte niet bij, zelfs als haar quotes een kern van waarheid bevatten."

Laten we inderdaad proberen het er zo min mogelijk over te hebben, dat heeft ontzettend goed geholpen.