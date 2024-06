PLOP, de eerste dag van de Hearings Spektakel Show zit erop! Mooi man, Mona Keijzer is er ook bij. DENK en PvdD hadden kunnen kijken of ze een beetje kunnen bouwen op de nieuwe minister van Volkshuisvesting maar willen het hebben over dat maanden oude interview waarvan ze zelfs op het Reauquin (zoals ze bij NRC het Rokin noemen) vandaag zeggen dat Keijzer gelijk had: er is een verband tussen antisemitisme en islam. DENK'er Ismail El Abassi (bekend van Koran, rivier en zee) vindt het zo spannend dat 'ie niet lekker uit zijn woorden komt met De optreden met de nuans van Sophie en Hermans. Enfin, wanneer heeft u voor het laatst geen sorry gezegd?

Instantupdate - Weet u wie ook geen sorry zegt?