We gaan: iets nieuws doen. De zon is weer gaan schijnen in Nederland en daarom mogen alle nieuwe ministers en staatssecretarissen zich nog voor de bordesfoto gaan voorstellen aan onze volksvertegenwoordiging. De hele volksvertegenwoordiging? Nee, CDA, SP, ChristenUnie en SGP blijven zich dapper verzetten tegen democratische vernieuwing en doen daarom niet mee. Echt spannend zal het hoogstwaarschijnlijk niet worden, aangezien het democratische vernieuwing op zijn D66's (dus met een condoompje erom, net als bij het referendum en de dessigneetet surfaifer) betreft en alle andere partijen allemaal maar liefst één vraag per ronde mogen stellen. Suggestie: waar zie je jezelf over vijf maanden? (Antw: bij de Koning, ontslag indienend) Aftrap is voor het spannendste ministerie, dat van Binnenlandse Zaken met beoogd minister Uitermark (NSC) en stassen Szabó (PVV) en Van Marum (BBB). Inlezen in de sollicitatiebrieven daarrr, livestream na de breek.

UPDATE 11:18 - Nou dat was BZK, het was allemaal nogal kneuterig maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Mona Keijzer om 13:00 uur

UPDATE 14:09 - Dat was Mona, beetje gedoe over islam en antisemitisme maar Moon neemt niks terug. En ze houdt van ingewikkeld breien. Zo om 15:00 uur Paul en Eppo de peppo Bruins