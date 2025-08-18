DRAADJE. Man leest "De toegenomen diversiteit is een verrijking" in advies Migratieraad
En vindt er wat van
1. Dit advies van onze migratieraad is idd erg zwak, en dreigt problemen en spanningen rond immigratie verder te verdiepen. Vooral de asielparagraaf en verraderlijk paternalistisch taalgebruik vallen me op. Korte kritische bespreking: https://t.co/Gxw49XDpwe— Steije Hofhuis (@HofhuisSteije) August 18, 2025
Ja sorry de hond had net ons huiswerk opgegeten en we moesten bovendien ons eigen topic over Marlou Petter copy-pasten in een topic over Art Rooijakkers, dus het kwam er even niet van. Maar Steije Hofhuis, bekend van eerdere feitelijke kritiek op de feiten van migratiemeneer Hein de Haas, nam de tijd wel en heeft het nieuwste advies van de Adviesraad Migratie (hierrr meer over benoeming van Oxfam/GL-PvdA-directeur Evelien van Roemburg) gelezen alsook er een draadje over getijpt dat ge lezen moet als ge geïnteresseerd in migratie zijt, of als ge wat anders zijt. Screenshot complete draadje (pluspuntje op het einde!) na de breek.
