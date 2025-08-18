achtergrond

DRAADJE. Man leest "De toegenomen diversiteit is een verrijking" in advies Migratieraad

En vindt er wat van

Ja sorry de hond had net ons huiswerk opgegeten en we moesten bovendien ons eigen topic over Marlou Petter copy-pasten in een topic over Art Rooijakkers, dus het kwam er even niet van. Maar Steije Hofhuis, bekend van eerdere feitelijke kritiek op de feiten van migratiemeneer Hein de Haas, nam de tijd wel en heeft het nieuwste advies van de Adviesraad Migratie (hierrr meer over benoeming van Oxfam/GL-PvdA-directeur Evelien van Roemburg) gelezen alsook er een draadje over getijpt dat ge lezen moet als ge geïnteresseerd in migratie zijt, of als ge wat anders zijt. Screenshot complete draadje (pluspuntje op het einde!) na de breek.

@Ronaldo | 18-08-25 | 19:59

Reaguursels

