Om precies te zijn: 3,6 miljoen tot 5 miljoen euro voor 12.000 ambtenaren op 'basistraining', waarvan nog eens 2.500 op 'verdiepingstraining'. Kabinet FLUTTE III voerde oorspronkelijk de verplichting in dat "ambtenaren die in een selectiecommissie zitten verplicht een ’workshop ter voorkoming van vooringenomenheid en ter verbetering van het selectiegesprek’ moeten volgen, als onderdeel van de strategie voor het personeelsbeleid van de rijksoverheid. Ook werd er toen ingezet op ’beter sturen op doorstroom van talent’, onder meer gericht op ambtenaren met ’een niet-westerse achtergrond’."

En regeren is vooruitzien, dus die hoogspecialistische kennis blijft ook Wilders I doorgeven aan de jeugd. "Dat beleid wordt door het kabinet-Schoof van PVV, VVD, NSC en BBB doorgezet, blijkens de miljoenen die opnieuw zijn vrijgemaakt voor de trainingen voor inclusief werven. Dat dit kabinet flink wil snijden in het ambtenarenbestand, doet daar ook niks aan af. Dat leidt slechts tot ’een ander soort wervingsvraagstuk’, valt te lezen in de aanbestedingsdocumenten: „Ook daarin is het belangrijk dat het proces inclusief ingericht en uitgevoerd gaat worden.”"

Ambtenaren hebben er overigens onverminderd weinig zin in hoor. Een ’programmamanager Diversiteit en Inclusie’ van Binnenlandse Zaken vertelt "in een gesprek op de website van O&P Rijk dat ze topambtenaren achter de broek aan moest zitten om de training te volgen: „Toen de aanmeldingen niet vlot genoeg liepen, heb ik iedereen persoonlijk gemaild. Bij geen reactie heb ik ze vervolgens gebeld.”" Frisse tegenzin ongeacht de kwestie, zo kennen we onze schaduwmacht.