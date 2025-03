En dan nu: dingen die kabinet Schoof 1 wél voor elkaar krijgt. Behalve op Defensie moet op ieder ministerie bezuinigd worden, gemiddeld zo'n 22 procent. Cijfertjes waar je broek van afzakt in de T: "Tussen 2019 en 2023 groeide het aantal ambtenaren met zo’n 24 procent (..) Waar er in 2019 nog zo’n 127.000 ambtenaren voor het Rijk werkten, waren dat er in 2023 156.000. Alleen al op het ministerie van Justitie en Veiligheid werkten in 2023 al ruim 34.000 ambtenaren. De salariskosten stegen in die periode met ruim 2 miljard euro." Dat weerhield den beroepspapierverschuivers er niet van nóg meer extern personeel in te huren. "Zo werd daaraan in 2022 maar liefst 2,7 miljard euro uitgegeven. Een bedrag dat flink groeide naar 3,3 miljard euro in 2023. In totaal meer dan 15 procent van de totale personele uitgaven." Kijk, er zijn natuurlijk hartstikke slimme en belangrijke ambtenaren, maar er zijn naar schatting ook 3,6 miljoen communicatiemedewerkers, die per persoon wekelijks gemiddeld 36 bitterballen eten, wat neerkomt op 6739200000 bitterballen per jaar, ongeveer 317 duizend interne intranet-berichten over ditjes en datjes en 72000000 vakantiedagen, in totaal goed voor iets meer dan 197260 jaar op de camping in Bourgondië. Als de huidige trend doorzet, is volgens experts in 2029 de voltallige beroepsbevolking ambtenaar, en kent Nederland vanaf 2032 meer ambtenaren dan inwoners, wat onvermijdelijk zal leiden tot een reeks opiniestukken van Leo Lucassen in NRC, waarin wordt gepleit voor meer arbeidsmigratie om de slagkracht op en buiten ministeries te vergroten.