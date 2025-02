Ons stroomnetwerk is vol, ten dele overvol. Daar moet: wat aan gedaan worden. "Sterker nog: het oplossen van de problemen kan 10 tot 40 miljard euro aan economische baten opleveren". Maar: wat kost dat dan? Nou: HONDERD EN VIJF EN NEGENTIG MIL (geen idee waarom hier een spatie staat, red.) JARD EURO. Dat is een 1, met een 9, met een 5, en dan nog eens negen nullen. 195.000.000.000. Dat is dus als je een miljoen euro hebt, daar duizend van, en dat dan 195 keer. Daar kun je 617.414.248.021 raketjes van kopen. Zoveel raketjes zijn er niet eens! Of 780.000 huizen in Oude Pekela. Zoveel huizen in Oude Pekela zijn er niet eens! Of 39 miljard krasloten. Dat lijkt ons: een goede investering. Hoe dan ook. U mag nul keer raden wie dit allemaal gaat betalen want linksom of rechtsom bent u dat natuurlijk zelf. Nu al zin in al die economische baten die daar tegenover staan!