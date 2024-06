Kijk nou! Een kaartje, waarop u kunt klikken. Tenminste, als u nog stroom heeft, want dat is een beetje het probleem. Het stroomnet raakt vol omdat we zo lekker aan het transitieën zijn qua energie, waardoor "we de komende jaren nog met netcongestie te maken zullen hebben". Oftewel: de stroom is op. Oftewel: "Bedrijven die een nieuwe of een verzwaarde grootverbruik aansluiting nodig hebben, komen steeds vaker op een wachtlijst te staan." De legenda is eenvoudig. Rood = foute boel, oranje = eigenlijk ook foute boel, en geel = waarschijnlijk binnenkort foute boel. HIERRRR KLIKKEN.