Niet meer van deze tijd: een kaartje sturen die de volgende dag op de mat van de ontvanger valt. In ieder geval niet bij PostNL, die eerder al de maandagbezorging liet sneuvelen en nu helemaal het mes wil zetten in de bezorgdagen. Het gevolg van een gebrek aan briefpost en aan beschikbare gleufvullers die zich voor de laagst mogelijke arbeidsvoorwaarden door weer en wind langs de deuren laten jagen. En dat is: helemaal prima. Laten we eerlijk zijn, als iets echt haast heeft sturen we wel een mail of een app'je of in het allerergste geval bellen we. Boeiend of die brief van de Belastingdienst op woensdag of donderdag op de mat valt. Pas die postwet maar aan en laat PostNL lekker op minder dagen bezorgen. Maarrrr, dan ook niet komen bedelen om staatssteun als de postmarkt helemaal in elkaar dondert zoals eerder in Denemarken al gebeurde. We gaan het rondsjouwen van geboorte- en verjaardagskaarten (en de bonussen van de PostNL-top) niet subsidiëren als blijkt dat te weinig mensen zitten te wachten op het verzenden van informatie op papier. Zeker niet als dat met de snelheid van een slaperige gletsjer gebeurt. Het is 2024 en we beschikken over genoeg andere en snellere manieren om berichten te versturen. En hardnekkige bejaarden die per se willen dat hun dode boom-felicitatie wel op de juiste datum door de gleuf glijdt, betalen maar een paar euro extra of moeten maar vast beginnen met het trainen van hun postduiven.