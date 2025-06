In Amsterdam kunt u niet meer met uw Rolex over straat want daar rukken jeunes messieurs 'm van uw pols maar hier in het StamCafé mag gewoon opgeschept worden over wat u hebt, of wat u graag zou willen hebben. Dit allemaal naar aanleiding van een nieuw model Rolex, de Land-Dweller (foto). Het is het naast al die beroemde modellen als Day-Date, Datejust en Submariner het eerste nieuwe Rolex-model in 13 jaar (!). De Land-Dweller was enige tijd geleden al aangekondigd, maar komt nu pas onder onze aandacht, omdat we iedere dag de Frankfurter Allgemeine spellen. Wel, mooie horloges, voor de een sieraard, pronkstuk, afstudeercadeau, trouwringvervanger of belegging, voor de ander toch gewoon zonde van het geld. Wij hebben er natuurlijk de centen niet voor (geef gerust), maar onze favorieten in willekeurige volgorde: alles van IWC, de Rolex Explorer 40 met zwarte wijzerplaat, de 18k geelgouden Rolex Day-Date President van Tony Soprano voor in de kroeg en om langs het voetbalveld tegen scheidsrechters te schreeuwen, de Omega Seamaster Aqua Terra en iets betaalbaarder (maar nog steeds duur) de Hamilton Khaki Aviation, vooral omdat Matthew McConaughey 'm droeg in de beste film ooit, Interstellar.

Enfin, WAT DRAAGT U? Appeltjes, Garmins en Polars tellen ook!