LIVE. TWEE JAAR CELSTRAF FRITS VAN EERD
Wie het kleine niet Frits van Eerd is het grote niet weerd
De rechtbank in Groningen doet NU NU NU uitspraak in de zaak tegen Frits van Eerd, de zonnekoning van de Jumbo tegen wie twee jaar cel (acht maanden voorwaardelijk) is geëist voor witwassen en omkoping. Twee halen één betalen want tegen zijn compagnon Theo E. is vier jaar cel geëist. Frits had 450.000
flessen bier euro in zijn koelkast liggen en 'volgens het Openbaar Ministerie heeft Van Eerd zich laten omkopen, valsheid in geschrifte gepleegd en zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geld met een niet-legale herkomst'. Frits zelf vindt in ieder geval dat hij onschuldig is. Frank Lammers heeft nog niet gereageerd, bij de Jumbo is de gele paprika 1+1 gratis. Later meer.
Update 13:01 - De uitspraak is begonnen, Frits is erbij
Update 13:06 - Te lezen in liveblog DVHN: "Er is sprake van een langdurig patroon, waarbij spullen gratis of onder de marktwaarde werden geleverd. Er waren omkopingsstructuren. Jumbo betaalde soms voor spullen die Van Eerd privé gebruikte."
Update 13:12 - Omkoping bewezen, witwassen van 427.000 euro ook
Update 13:24 - 42 maanden cel voor Theo
Update 13:27 - TWEE JAAR CEL FRITS VAN EERD. Geheel onvoorwaardelijk, zwaarder dan eis OM
Update - Volledige uitspraak hierrrr
