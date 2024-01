Kijk. Een screenshot van een bericht van de NOS op X, voorheen Twitter, waarin een artikel wordt gedeeld over winkeldiefstal in de HALLO JUMBO. Met een fotootje erbij van een mevrouw met lang zwart haar. Die mevrouw is overduidelijk niets aan het stelen, want ze is haar spullen aan het inscannen bij de kassa. Want ja. Foto's van op heterdaad betrapte winkeldieven heb je niet zoveel als je in de ANP-beeldbank zoekt op "Jumbo supermarkt" (wel deze knaller en heel veel rechtbankfoto's van Glennis Grace, red.). Maar ja. Een vrouw met lang zwart haar. Bij een artikel over winkeldiefstal. Dat is natuurlijk diepgeworteld racisme. En hoewel iedere racist natuurlijk ook een vrijheidsstrijder is, hebben ze aan racisme een broertje dood bij de NOS. Dus nu heeft er iemand een andere foto bij het artikel gezet. Scheelt weer een telefoontje met 0800-0880.