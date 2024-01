Geweldig nieuws gisteren over een gratis telefoonnummer, voor als je gediscrimineerd bent. Dus wij bellen. En wat denkt u? Neemt er niemand op! Nou wij meteen NU.nl waarschuwen HOE KAN DAT NOU NU.NL ONZE FANTASTISCHE BRON VOOR OBJECTIEVE INFORMATIE OVER DE TSUNAMI VAN DISCRIMINATIE DIE ONS LAND OVERSPOELT WETEN JULLIE WAT ER MET 0800-0880 AAN DE HAND IS DAT NUMMER DOET HET NU AL NIET MEER ZOEK SNEL UIT HOE DIT ZIT en wat denkt u? Is het nummer kapot. Foutje bedankt van de Chef Discriminatie, die zelf lekker met Kerstvakantie was. Ja hallo. Alsof er met Kerst niet gediscrimineerd wordt! Nederland Discriminatieland vereist een waakzame 0800-brigade. Dit kan zo niet. Wij eisen herstelbetalingen.