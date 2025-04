Hoera. De cijfers zijn bekend. We weten nu wie de grootste discriminazi van Nederland is. Omdat meldingen worden OPGETELD in zogenaamde clustermeldingen. Uitleg in link onder.

1 Hugo de Jonge (2300 meldingen)

Andrew Tate van het CDA. Discrimineerde tijdens de coronapandemie complete volksstammen, wist waar uw huis woonde en dreigde u op te komen zoeken met de dwangspuit danwel het waterkanon.

2 Johan Derksen (1100 meldingen)

Andrew Tate van Talpa. Noemde de Friestalige Habtamu de Hoop (PvdA) uit Friesland "geen Fries". Nou, dan heb je het gedaan hoor in Fries Nederland.

3 Bente Becker (1000+ meldingen)

Andrew Tate van de VVD. Wilde eindelijk wel eens weten hoe het nu zat met die normen en waarden van migratieachtergrondiërs en diende motie in om dit te laten onderzoeken. Iets wat al sinds 2006 (!!!!) gedaan wordt, maar daar hoorde je dan weer niemand over.

4 Ongehoord Nederland (500+ meldingen)

Andrew Tate van de NPO. Zocht in een vacature naar een "journalistiek zwaargewicht" met een pielemuis of met een voorbips, maar vooral niet met zo'n woke kruisje in het broekje. Mensen massaal over de pis natuurlijk

5 Mona Keijzer (200 meldingen)

Andrew Tate van Volendam. Riep in talkshow dat in ‘landen met een islamitisch geloof Jodenhaat bijna onderdeel is van de cultuur’. Waarheid als een onverdoofde koe natuurlijk, en daar kon de klandizie van de vegetarische slager niet tegen.

RAARRR: GEEN MELDINGEN

Voor de smerige asociale discriminerende Artikel 1 Grondwet negerende diepracistische mensenhandelende nazizwijnen bij de Nederlandse Gemeenten die huurwoningen met voorrang weggeven aan asielinstromiërs terwijl de eigen bevolking 20 jaar op de wachtlijst mag kreperen. Nou ja, volgend jaar beter.

Complete feestelijke uitslag HIERRR.