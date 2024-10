Hee dit is leuk. Het ministerie van VWS heeft MEER DAN TWEE JAAR NA HET INDIENEN VAN HET VERZOEK eindelijk een deel van de appjes tussen Hugo de Jonge en Jaap van Dissel openbaar gemaakt. Voor de mensen die zijn vergeten wie Hugo de Jonge en Jaap van Dissel waren: Jaap van Dissel was de man in februari 2020 zei dat je carnaval alleen in hele kleine groepen viert, en Hugo de Jonge heeft de hele coronacrisis lang geprobeerd aan iedereen die het maar horen wilde dat Hugo de Jonge heel erg zijn best deed om Nederland door de coronacrisis te loodsen. Jaap van Dissel is inmiddels met pensioen en Hugo de Jonge zit ergens in Zeeland.

De Volkskrant heeft een aantal staatsrechtsgeleerden naar de appjes laten kijken en die concluderen: staat niets schokkends in. En dat is misschien wel zo, maar wat wij toch wel een beetje schokkend vinden is wat er NIET in deze appjes staat. Daar staan namelijk NIET te lezen dat Hugo de Jonge appt 'mijn imago maakt me niet uit, ik wil gewoon dat we de beste maatregelen nemen om Nederland door de crisis te loodsen', er staat ook NIET dat Jaap van Dissel appt 'ik ben juist blij met lastige vragen over onze adviezen, dat geeft mij de kans beter uit te leggen dat wij er ook wel eens naast zitten maar dat we echt ons best doen'. Had dat er maar gestaan. Dan hadden ze zichzelf niet door de coronacrisis heen hoeven bluffen. Concreet voorbeeldje na de breek.

ZELF ONDERZOEK DOEN: Daarrr