Het gaat kennelijk zo GOED met het zoeken naar nieuwe bewindslieden dat Halbe Zijlstra opeens op een lijstje staat. Maar ja, daar zit nog een vlekje op. Namelijk: hij zei dat hij op Poetins datsja was, maar daar was hij helemaal niet. En toen was Zijlstra er geweest als Minister van Buitenlandse Zaken. Wie wel op de datsja was is Jeroen van der Veer, en nu heeft EW allemaal appjes "in handen gekregen" (vermoedelijk overhandigd in een datsja, door iemand die een trui met heel groot IK BEN NIET HALBE ZIJSLTRA erop aan had, red.) waaruit blijkt dat, ja geen idee eigenlijk. Het gaat om een of andere mail van Van der Veer aan de Volkskrant, een appje van Van der Veer aan Zijlstra, en iets met Kazachstan. Belangrijkste zinnetje komt uit de wederhoor van ex-Volkskrant hoofdredacteur Philippe Remarque: "Hoofdfeit was: Zijlstra was niet in die datsja." Punt.