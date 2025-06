Ach ja, D66, nieuwe bestuurscultuur en zo, wat hebben we daar intussen veel aan gehad. In de zaak-Arib bijvoorbeeld. Over oud-Kamerverzoorzitter Arib ontstond een schimmig klachtenspel met smerig gelek en in de hoofdrol oud-Kamervoorzitter Vera Berkamp (D66) die nota bene zelf, toen nog als Kamervoorzitter en namens het presidium, aangifte deed van dat lekken. Er was sprake van een wanstaltige karaktermoord waar de honden geen brood van lusten. Maar Vera Bergkamp lust daar juist wel pap van, want nu blijkt dat zij een heuse appjeswisser is. Follow the Money zit al langer bovenop deze zaak en onthult vandaag samen met Nieuwsuur het volgende: "Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp vernietigde het appverkeer met haar woordvoerder Sonja K., die wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers. Ook verwijderde Bergkamp haar berichten met twee betrokken topambtenaren".

Eerder bleek al dat Bergkamp cruciale informatie niet had gemeld aan de Rijksrecherche: "Ze wist namelijk dat haar oud-woordvoerder (die inmiddels als verdachte Sonja K. wordt vervolgd) op de hoogte was van de vertrouwelijke informatie omdat ze die VAN BERGKAMP ZELF had gekregen, en dat Sonja K. bij een cruciaal en lang geheim gehouden overleg was, OP VERZOEK VAN BERGKAMP ZELF." Totale bende noemen we dat, waar Bergkamp subiet op enigerlei wijze voor ter verantwoording moet worden geroepen. Maar nu is het zo dat alleen de Tweede Kamer, middels een verzoek aan de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, vervolging kan laten instellen tegen Kamerleden, die mogelijk als Kamerlid misdrijven hebben gepleegd. De huidige Kamer zit er nog een paar maanden en voor zo'n een belangwekkende vervolging, waarbij het aanzien van de slangenkuil Tweede Kamer op het spel staat, moet toch wel een meerderheid te vinden zijn. Wij zeggen: succes!

Update - Was het tot nog toe onbekend wie nou de opstellers waren van de anonieme brief met grieven die mede tot het onderzoek naar Arib leidde, nu is dat met brisant nieuws uit het strafdossier bekend, de Volkskrant schrijft: "Een opmerkelijk nieuw feit uit het strafdossier is dat lekverdachte Van R. niet alleen een van de topambtenaren was die in 2022 aandrong op het onderzoek naar Arib, maar zelf ook een van de opstellers blijkt van een doorslaggevende brief. Het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer besloot in september 2022 tot een onderzoek na ontvangst van een anonieme brief, waarin werd gerept over grensoverschrijdend gedrag van Arib. In een cruciale vergadering beaamden enkele topambtenaren, onder wie Van R., dat zij deze klachten herkenden. Juist die aanvullende verklaring van de ambtelijke top gaf voor het presidium de doorslag om het onderzoek te starten, want een anonieme brief alleen vond het bestuur niet genoeg. Van R. zei niets over zijn betrokkenheid bij de anonieme melding."