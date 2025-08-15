Nabrandertje bij DENK, de 50Plus onder de islamitische kudtpartijen, waar Stephan van Baarle donderdag uitriep tot de Dag des Oordeels door zich terug te trekken als partijkalief. Kamerleden Ismail el Abassi en Dogukan Ergin schaarden zich al achter Van Baarle en doen dat nu opnieuw. "Hij is bedrogen en verraden", claimt die ene die steeds verder naar voren waggelt. En, niet onwaar: hoe engnekje opkomt voor de Palestijnen (meer: tegen de Joden is), strijdt tegen Geert Wilders en hoe hij in de clinch ligt met 'de zionisten'. We doen graag mee aan de oproep om het bericht massaal te delen. Stephan van Baarle is de lijder van DENK.