VIDEO. Kamerleden DENK: 'Van Baarle is bedrogen en verraden'
'Steffan'
Nabrandertje bij DENK, de 50Plus onder de islamitische kudtpartijen, waar Stephan van Baarle donderdag uitriep tot de Dag des Oordeels door zich terug te trekken als partijkalief. Kamerleden Ismail el Abassi en Dogukan Ergin schaarden zich al achter Van Baarle en doen dat nu opnieuw. "Hij is bedrogen en verraden", claimt die ene die steeds verder naar voren waggelt. En, niet onwaar: hoe engnekje opkomt voor de Palestijnen (meer: tegen de Joden is), strijdt tegen Geert Wilders en hoe hij in de clinch ligt met 'de zionisten'. We doen graag mee aan de oproep om het bericht massaal te delen. Stephan van Baarle is de lijder van DENK.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LOL. Nog een afsplitsing van DENK
'Te liberaal over homoseksualiteit!'
Bassiehof - Zoveel verschil zit er niet tussen Derk Boswijk en Stephan van Baarle
Al oogt de DENK’er betrouwbaarder dan de CDA’er
GSTV Stamcafé. Gaat Dick Schoof tekenen bij het kruisje voor ReArm Europe?
Wat we nu gaan doen gaat heel veel geld kosten
7 oktober een jaar later - DE REACTIES
Het wordt vanzelf weer 4 mei