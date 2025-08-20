Zo gaat het soms met genocides, de helft denkt dat er sprake van is en de andere helft denkt van niet. En soms is er zelfs even sprake van en daarna niet meer... of zo. Hoe dan ook: de vorige week donderdag onder dwang van het bestuur afgetreden Stephan van Baarle is opgestaan uit de as en keert terug als lijsttrekker van DENK. Een feest voor de democratie zegt de een, een hel voor de electorale kansen van PvdA-GroenLinks en de PvdD op de allochtone stem zegt de ander. In ieder geval zijn de fractie en het bestuur van DENK na enige overdenking tot 'een vergelijk gekomen' en kan Van Baarle de komende tijd weer mooi doorblèren over Gaza, genocides en meer verheven zaken. En dat natuurlijk allemaal onder de bezielende leiding van kersverse kartrekker Kuzu.