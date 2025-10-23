achtergrond

DENK-Kamerlid Ergin verspreidt verknipt plaatje van 'uitslag scholierenverkiezing' waarop DENK 29 zetels haalt

Dacht het niet

Zo, was dat ff schrikken. Ineens werd bovenstaand plaatje van de uitslag van de 'Scholierenverkiezing' de wereld in geslingerd door Doğukan Ergin, Kamerlid én nummer 2 van Denk. Er was wel iets opvallends aan de uitslag, namelijk dat Denk ineens NEGENENTWINTIG zetels haalde bij puberend Nederland en dat CCP-tentakel NLPlan er 8 binnensleept. Wel ja, er zijn nu eenmaal veel fatbikejochies van die leeftijd en Kok Chan van NLPlan is onder kids een gigantische miem, dus wie weet. Veruit het grootste probleem is echter dat de Scholierenverkiezingen 2025 nog in volle gang zijn en organisator ProDemos de uitslag pas op 29 oktober bekendmaakt. In werkelijkheid gaat het hier om de uitslag van slechts 1 school, en wel het X11 in Utrecht. Dat was Ergin even vergeten te vermelden, sterker nog: die informatie was voor de gelegenheid van het plaatje afgeknipt. Zie volledig plaatje na de breek.

Oepsiefloepsie

Tags: scholieren, denk, liegebeest
@Zorro | 23-10-25 | 16:10 | 110 reacties

