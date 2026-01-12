Het is een pasje van een Nederlandse bank. Gekoppeld aan een Nederlandse IBAN. Wel staat er ergens een Duits vlaggetje denk ik, daar is deze pas ooit geactiveerd. Omdat ik daar zes jaar geleden woonde. Maar dit klopt dus niet. En mag ook niet.

Het begint met protesten vanwege torenhoge inflatie 4 euro kosten voor pinnen. Wie weet waar het eindigt. Jeroen Wollaars, bekend van tv, ging pinnen met een pasje van een Nederlandse bank maar met een Duits vlaggetje en moest van Geldmaat, die onze maat niet is, opeens vier euro extra betalen. Vier euro! Weet je wel hoeveel correspondenten je daarvoor onderzoek kunt laten doen naar zaken waar in de main stream media te weinig aandacht voor is, zoals bijvoorbeeld DE WAR ON CASH? Zo zijn we niet getrouwd in deze maatschappij, dan is de sjeu eraf, en dat is ie eigenlijk al heel lang.