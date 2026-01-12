Nieuwste slag in War On Cash: Nieuwsuur-coryfee Jeroen Wollaars vs. GELDMAAT DIE 4 EURO KOST
All eyes on 4 euro extra kosten voor de Geldmaat
Wat is dit nou weer ineens @geldmaat - bij een doodnormale ATM. pic.twitter.com/4piORGw4NN— Jeroen Wollaars (@wol) January 12, 2026
Het is een pasje van een Nederlandse bank. Gekoppeld aan een Nederlandse IBAN. Wel staat er ergens een Duits vlaggetje denk ik, daar is deze pas ooit geactiveerd. Omdat ik daar zes jaar geleden woonde. Maar dit klopt dus niet. En mag ook niet.— Jeroen Wollaars (@wol) January 12, 2026
Het begint met protesten vanwege
torenhoge inflatie 4 euro kosten voor pinnen. Wie weet waar het eindigt. Jeroen Wollaars, bekend van tv, ging pinnen met een pasje van een Nederlandse bank maar met een Duits vlaggetje en moest van Geldmaat, die onze maat niet is, opeens vier euro extra betalen. Vier euro! Weet je wel hoeveel correspondenten je daarvoor onderzoek kunt laten doen naar zaken waar in de main stream media te weinig aandacht voor is, zoals bijvoorbeeld DE WAR ON CASH? Zo zijn we niet getrouwd in deze maatschappij, dan is de sjeu eraf, en dat is ie eigenlijk al heel lang.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GELDMAATMAN wordt politicus in het StamCafé
De sjeu komt terug!
Aankondiging DSW: Zorgverzekering volgend jaar niet goedkoper, maar ook niet duurder
Wat we nu gaan doen gaat net zoveel geld kosten als vorig jaar
Vanaf nu: contactloos CONTANTEN pinnen
Ook al van elk waarheen bevrijd: Geldmaat
Nederland. Ga contant geld pinnen, NU
Zoek een Geldmaat die nog niet door Marokkanen is opgeblazen.
Haha. "Zwaardere gevels tegen plofkraken"
Expert is echt een pannenkoek