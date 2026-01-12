achtergrond

Nieuwste slag in War On Cash: Nieuwsuur-coryfee Jeroen Wollaars vs. GELDMAAT DIE 4 EURO KOST

All eyes on 4 euro extra kosten voor de Geldmaat

Het begint met protesten vanwege torenhoge inflatie 4 euro kosten voor pinnen. Wie weet waar het eindigt. Jeroen Wollaars, bekend van tv, ging pinnen met een pasje van een Nederlandse bank maar met een Duits vlaggetje en moest van Geldmaat, die onze maat niet is, opeens vier euro extra betalen. Vier euro! Weet je wel hoeveel correspondenten je daarvoor onderzoek kunt laten doen naar zaken waar in de main stream media te weinig aandacht voor is, zoals bijvoorbeeld DE WAR ON CASH? Zo zijn we niet getrouwd in deze maatschappij, dan is de sjeu eraf, en dat is ie eigenlijk al heel lang.

Tags: geldmaat, jeroen wollaars
@Ronaldo | 12-01-26 | 17:00 | 125 reacties

