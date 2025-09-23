Aankondiging DSW: Zorgverzekering volgend jaar niet goedkoper, maar ook niet duurder
Wat we nu gaan doen gaat net zoveel geld kosten als vorig jaar
Er is ook neutraal nieuws. Zo wordt de zorgpremie volgend jaar niet lager dan dit jaar, maar ook niet hoger. Tenminste, als u bij DSW bent verzekerd. Dat komt allemaal
door ons geweldige kabinet doordat iedereen al dood is door corona door de Rabobank doordat het afgelopen jaar meer is ingelegd via de verplichte inkomensafhankelijke bijdrage. Een sigaar uit uw eigen doos dus, die volgend jaar hoogstwaarschijnlijk alweer is opgerookt. "Hoewel de gelijkblijvende premie voor 2026 goed nieuws is, benadrukt DSW dat het waarschijnlijk eenmalig is. Doordat de zorgkosten blijven stijgen, is het mogelijk dat de zorgpremie van 2027 harder omhooggaat." Zin in bier en peuken nu.
