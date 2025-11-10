Steeds minder goedkoop dan niet duur: Netflix. Het goedkoopste abonnement is straks tien joekels en daar hebt u liefst TWEE GeenStijl Premium-abonnementen voor. Met GeenStijl Premium zult u weliswaar niet weten welk gebakje Yolanthe Cabau van Kasbergen de Souza de Sneijder haalt bij Holtkamp, wie haar beste dinnetje is in Los Angeles, welk merk puppy haar kind nu weer krijgt en of ze vorige maand nog een keer verschrikkelijk emotioneel is geweest, maar u kunt het wel rondbazuinen op verjaardagen, want wie schept er nou op over Netflix-abonnementen? Nou dan! De duurste Netflix kost meer dan TWINTIG EURO en dat is omgerekend bijna vijfhonderd gulden. Daarvan kunt u op wintersport, koopt u een paar bier, krijgt u nieuwe voetbalschoenen en haalt u twee broden bij de bakker. Het is allemaal de schuld van Mark Rutte, volgende maand maar weer eens bij HR zeiken om 4,5% salarisverhoging en de dagprijs mag ook weer omhoog.