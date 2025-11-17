achtergrond

Binnenhof-renovatie duurder dan verwacht, wat al duurder was dan verwacht, wat veel duurder was dan daarvoor verwacht

Maar zou het nóg duurder kunnen dan we nu verwachten?

Wij hadden het niet zien aankomen. O wacht, dat hadden we wel. Eerst zou de renovatie van het Binnenhof 475 miljoen kosten, en dat leek al best duur. Maar toen we lazen dat de kosten naar 1 miljard gingen dachten we toch wel 'poeh, da's veel'. Alleen viel dat achteraf nog mee ten opzichte van de 2 miljard die het daarna moest kosten (schuld Hugo de Jonge), want dat was zo duur dat we toch wel iets hadden van 'verdomd, nu is het weer veel duurder geworden'. Maar hee, 2 MILJARD IS NOG ALTIJD BETER DAN 2,7 MILJARD. En dat is wat de verbouwing van het circus nu (jaja) gaat kosten. Naast die gesloopte verwachting, die gebroken belofte, die geknakte hoop wat het prijskaartje aangaat, moet het land tevens verwerken dat het allemaal veel en veel langer gaat duren, want de oplevering is verschoven van 2028 naar 2031. En dan is dit land al compleet doodvergrijsd of omgevolkt en sinterklaas sowieso al afgeschaft. Schrale troost: de politiek kan tot die tijd wel gewoon lekker door blijven politieken, zonder Binnenhof.

@Dorbeck | 17-11-25 | 14:30 | 58 reacties

Reaguursels

