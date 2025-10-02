Huizen nog weer duurderder dan verwacht
Duur: een huis
He maar dat is gek. Er komen steeds meer mensen bij, die moeten allemaal ergens wonen, er worden geen nieuwe huizen gebouwd, want dan zou de wolf, die je niet mag afschieten, misschien verkouden kunnen worden door te veel stikstof, en nu zijn huizen opeens superduur. Maar echt duur hè. Huizen zijn al heel duur, ze zouden nog veel duurder worden, maar nu worden ze dus nog eens duurder dan ze zouden worden. ABN Amro stelt de verwachte prijsstijging bij van 8% naar 8,7%. Stel, je hebt een huis van 2 ton, dan zou dat 216.000 euro gaan kosten, maar het gaat nu 217.400 euro kosten. Maar je hebt geen huis van 2 ton, want de huizen zijn te duur. Maar hee. Volgend jaar komt het allemaal goed.
