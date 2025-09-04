Landkaart. Koophuizen overal duur en duurderder
Bestaanszekerheid, kent u die nog
Ja echt supergoed nieuws voor mensen die een koophuis hebben in Albrandswaard, Borger-Odoorn, Winterswijk, Waddinxveen, Voerendaal of Het Hoogeland: u bent gillend rijk aan het worden. Iets minder goed nieuws voor mensen die graag een koophuis willen hebben in Albrandswaard, Borger-Odoorn, Winterswijk, Waddinxveen, Voerendaal of Het Hoogeland, want dat is dus hartstikke duur en gaat tenzij u al gillend rijk bent mooi niet gebeuren. Hetzelfde geldt overigens voor de rest van Nederland, maar dan in iets minder hoge mate. In de meeste gemeenten afgelopen kwartaal RECORDPRIJZEN, in alle gemeenten hogere prijzen. Maar schrap anders lekker die hypotheekrenteaftrek jongens, uitstekend idee. Volgens RTL gaan de verkiezingen in oktober straks over woningnood; volgens GeenStijl gaat er rechtsom of linksom hoe dan ook geen mallemoer veranderen.
Hattem biedt dapper weerstand
