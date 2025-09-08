Wat zijn we toch een tevreden volkje met die fantastische huizenprijzen, goedkope benzine, schattige wolfjes en onze nationale voetbalmachine. Maar dat we zó tevreden waren we wisten we nog niet. Tot vandaag, want het CBS meldt: "In 2024 was 79 procent van de mensen van 18 jaar en ouder tevreden over hun financiële situatie, tegen 77 procent in 2023. 54 procent gaf aan zich geen zorgen te maken over hun financiële toekomst, een jaar eerder was dit 50 procent." Toch maakt nog een groot gedeelte van de mensen zich wel zorgen. En die zorgen zijn wonder boven wonder juist groter bij mensen met lagere inkomens (misschien omdat ze dan niet zorgeloos dit zelfverdedigingspistool kunnen kopen).

