CBS: Nederlanders afgelopen jaar iets meer tevree over Financieel Wel en Wee

Maar wat is dan tevredenheid?

Wat zijn we toch een tevreden volkje met die fantastische huizenprijzen, goedkope benzine, schattige wolfjes en onze nationale voetbalmachine. Maar dat we zó tevreden waren we wisten we nog niet. Tot vandaag, want het CBS meldt: "In 2024 was 79 procent van de mensen van 18 jaar en ouder tevreden over hun financiële situatie, tegen 77 procent in 2023. 54 procent gaf aan zich geen zorgen te maken over hun financiële toekomst, een jaar eerder was dit 50 procent." Toch maakt nog een groot gedeelte van de mensen zich wel zorgen. En die zorgen zijn wonder boven wonder juist groter bij mensen met lagere inkomens (misschien omdat ze dan niet zorgeloos dit zelfverdedigingspistool kunnen kopen). 

Allemaal triest en leuk en aardig tegelijk in tijden van Totale Prutsellende, maar ja, wat is tevredenheid überhaupt? Als u 's ochtends net voor vertrek naar kantoor inderhaast een verlengd toiletbezoek aflegt, na gedane zaken doortrekt, met een vlugge zwieper van de toiletborstel de boel weer aan kant maakt, snel richting auto wilt lopen om op tijd te komen, nog eenmaal achterom kijkt of u de boel echt zo schoon heeft achtergelaten als u dacht en dan niet per se al te veel van de eigen restanten in het potje treft, nou dán weet u pas wat tevredenheid is. Iets om naar te streven voor de komende jaren!

BEELD: Nederlanders die tevreden zijn over iets

Tags: cbs, tevredenheid, financien
@Dorbeck | 08-09-25 | 09:30 | 140 reacties

