Voor de tweede keer in korte tijd is een bordercollie van de Eper schaapsherder Lammert Niesing gegrepen door zo'n stalkende stinkwolf. Bij het vorige 'incident' kwam de hond nog met de schrik vrij, nu loopt het mogelijk wat vervelender af. Op beelden is te zien dat de wolf het aan de stok krijgt met de kuddehond, die nog niet is teruggevonden. In een tweede video is te zien dat hardlopers en wandelaars de wolf verjagen. "Niesing meldt aan het begin van de woensdagmiddag dat hij nog op zoek is naar zijn hond." In andere vragen van de Stentor heeft de herder even geen zin: "Dit vraagt fysiek en mentaal veel van me op dit moment." Afschieten die wolf.