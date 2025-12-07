achtergrond

WOLF gespot tussen CHALETS op RECREATIEPARK Hengelo

Nu gaan ze echt te ver

Het afknallen van Bram de probleemwolf lijkt geen afschrikkende werking te hebben op de wolvenpopulatie. Ze worden alleen nog maar brutaler, zelfs zo brutaal dat de VAKANTIEPARKEN niet eens meer veilig zijn. Denk je er even een weekendje tussenuit te kunnen met de kiddo's op zo'n altijd gezellig, uiterst sfeervol en geenszins suïcidale gedachten opwekkend huisjespark, zoals die bij attractiepark De Waarbeek in Hengelo, loopt er ineens een BLOEDDORSTIG ROOFDIER rond. Een jong exemplaar in dit geval, maar die hebben ook scherpe tandjes. Na de Veluwe worden op dit tempo binnenkort ook onze prachtige bungalowparadijzen NO-GO-ZONES voor mensen met loslopende jonge kinderen. Nederland is van de wolf, wij wonen er slechts. En van onze stacaravans BLIJF JE AF.

Tags: wolf, vakantiepark, hengelo
@Zorro | 07-12-25 | 12:30 | 278 reacties

