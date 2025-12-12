WAT? Wolven gevaarlijk? BBB-stas Rummenie waarschuwt het land voor WOLF
Er moeten zeker weer knevelende regeltjes doorheen gejast of zo
Rummenie wil u laten geloven dat dit echt is
Wie schetst daar onze verbazing? BBB-stas Rummenie, bekend van het HONDENMELDPUNT, waarschuwt ons in De Telegraaf voor de WOLF en wil 'maatregelen'. Huh, de wolf? Nooit wat van gezien, gehoord, geroken of geproefd. Vanwaar ineens deze onrust, die bangmakerij? Wolven zouden ons aanvallen, bijten, bang maken, onheus bejegenen en nog veel meer. Daarnaast is de wolvendichtheid de hoogste ter wereld volgens Rummert, en daarom wil hij Nederland 'een klein land' maken. Ja ja, u klein houden DUS. Rummenie liegbeest! Dit is nou tekstboek overheidscontrole en het zogenaamde gevaar van de WOLF is gewoonweg de volgende HOAX van overheidswege die wij in een vroeg doorzien. Er is helemaal geen wolf in Nederland, net zoals dat Corona nooit heeft bestaan, AI gewoon uw verbeelding is, drones helemaal niet kunnen vliegen, de maanlanding een geintje was van Lyndon Johnson, de Capitoolbestorming een feestje van de democratie was, de Twin Towers nog fier overeind staan, Theo van Gogh Pim Fortuyn nog dagelijks interviewt, iets met chemtrails of 5G en dat de VS olietankers in beslag nemen. Onze breinen worden simpelweg aangestuurd door het WEF en het is 1984.
UPDATE - ZIE JE NOU. De wolf is het probleem niet, U bent het probleem: Wolf doodgereden op N304: 'Hij was echt groot'. Ben je groot moet je dood...
Ach kijk nou wat een schatje, laat maar komen juist
