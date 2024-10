Kinderen okee maar die wolven hebben nu ook al mot met onze FAUNABEHEERDERS (volgens het artikel waren dat: jagers). Een woordvoerder van Staatsbosbeheer: "Eind september 2024 is er inderdaad een ontmoeting tussen een faunabeheerder en een wolf in het Zwolse bos geweest. Daarbij kwam de wolf dicht in de buurt van de faunabeheerder. Ontmoetingen tussen faunabeheerders en wolven komen vaker voor. Dat heeft te maken met de aard van het werk van faunabeheerders dat zich afspeelt op plekken waar wild zich laat zien, en dat zijn ook plekken waar wolven zijn. Ondanks dat de ontmoeting zeer dichtbij was, is het niet te zeggen of het om een aanval ging. Boswachters zijn op de hoogte en volgen de situatie." De faunabeheerders zouden 'de wolven met stokken van zich af hebben geslagen'. Staatsbosbeheer vond het niet nodig het incident te melden want 'de ontmoeting vond plaats op een rustige plek in het bos waar weinig recreanten komen'. Nou, misschien is het wél handig om te weten op welke plekken wolven last hebben van hun ongesteldheid. En hoe zat het ook alweer: valt een wolf nu wél of niet mensen aan?