BLOEDDORST in het Europees Parlement. Dat heeft namelijk zoveel zin in het afknallen van wolven dat er is besloten veel eerder te zullen stemmen over het wel of niet mogen afknallen van wolven. Met deze versnelde procedure kan er donderdag al gestemd worden over het voorstel om de 'strikt beschermd'-status van de wolf te verruilen voor het label 'beschermd', een idee waar de Europese Commissie mee kwam nadat de knol van Ursula von der Leyen ten prooi viel aan een hongerig wolvenbeest. Dus zijn we dan vrijdag verlost van het wolvenprobleem? NEE NATUURLIJK NIET! Want Nederland zou Nederland niet zijn als we niet ook nog een stapel met EIGEN REGELTJES hadden die moet worden aangepast alvorens het wolvenbloed kan vloeien. Om dan nog maar te zwijgen over alle dierenwappies, terreurbiologen en Urgenda-types die uit solidariteit de fietspaden op de Veluwe gaan blokkeren, zich aan wolvenroedels vast gaan ketenen en hun eigen kinderen aan de wolven zullen opofferen om de beesten bij te voederen. Vervolgens nog de talloze Instagram-campagnes en ingezonden brieven van BN'ers in de Volkskrant, waarin ze verklaren best een wolf in de tuin te willen nemen maar het dan uiteindelijk toch niet doen. Het is nog lang niet klaar. Het houdt nooit op. De wolf is nog lang niet verlost van Nederland.