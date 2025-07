De pen is machtiger dan het zwaard, maar is het spandoek ook machtiger dan het geweer? Ofschoon er een kleine kans is dat we daar vandaag achter komen, lijkt het toch eerder een kwestie van weken tot we zullen weten of XR Utrechtse Heuvelrug, met heel de afdeling uitgelopen voor een bijzonder protest, het wint van de schuttersbrigade van de provincie Utrecht, die vorige week woensdag toestemming kreeg om wolf Bram Patrick van de aardbodem te 'verwijderen'. Dat vinden de XR-helden (22 volgers op Mastodon) niet leuk voor Patrick, want die doet geen vlieg kwaad, en daarom willen ze hem laten weten dat hij heus welkom is en dat hij moet blijven leven om nog veel langer te genieten van moorden het milieu. Dat doen ze met een spandoek dat zegt: "Wolven? Ja natuurlijk!" en zelfs een ander met de tekst: [niet te lezen maar vermoedelijk:] Stop Wolvenmoord!

Het is hartverwarmend en dapper, maar ondanks dit moedige protest, dat ons even terugvoert naar de tijd van Rosa Parks en MLK, zal er toch gewoon een wolvenmoord plaatsvinden. Is het niet vandaag, dan wel morgen, dan wel overmorgen, dan wel ooit. Wolf Patrick moet en zal eraan: gaan. Tot die tijd rest voor hem het devies: goed blijven eten en toeslaan bij wat je tegenkomt. Helaas voor hem is dat louter mager XR-vlees. Maar ach, beter iets dan niets op het menu voor je laatste avondmaal.