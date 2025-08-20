PvdA-raadslid Heerde: Wolvenaanvallen op vee = SCHULD VAN DE BOER
Oh natuurlijk
We zijn een paar jaar onderweg en een paar gebeten kinderen, doodsbange wandelaars, tal van rechtszaken en een kleine schaap-ocide verder met DE WOLF. U dacht misschien dat we met soon-to-be-ex-Probleemwolf Bram voorlopig de ultieme zondebok hadden gevonden, maar u bent dan ook (waarschijnlijk) niet PvdA-raadslid Siebren Buist uit Heerde. Die komt in een opiniestuk in De Stentor met een nieuwe oplossing voor alle uit elkaar gerukte schaapjes en kalveren: DE VEEHOUDERS AANPAKKEN. Die 'negeren massaal hun zorgplicht' voor de beestjes omdat ze niet genoeg 'preventieve maatregelen' nemen. De Nederlandse weiden zijn volgens Buist een soort all-you-can-verslind voor de wolf en daarom veel aantrekkelijker dan het bos, waar ze moeite moeten doen om te jagen. Omdat veel (wei)landeigenaren weigeren om tegen een roofdiersoort die pas sinds enkele jaren een bedreiging vormt (en mogelijk ook met een paar jaar weer is weggejaagd dan wel -geknald) hun weilanden om te bouwen tot Alligator Alcagras, moeten maar ze maar lekker KEIHARD BOETEN. Het liefst strafrechtelijk.
Kutboeren!
Toegetakeld kalfje in Zwolle-Zuid afgemaakt, zeer waarschijnlijk wolvenaanval https://t.co/xoXEIW1vwH— RTV Oost (@rtvoost) August 18, 2025
Oh
Schaap beperkt onderdeel van dieet wolf https://t.co/b3pNJJ5jn3— NOS (@NOS) May 20, 2025
