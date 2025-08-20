achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

PvdA-raadslid Heerde: Wolvenaanvallen op vee = SCHULD VAN DE BOER

Oh natuurlijk

We zijn een paar jaar onderweg en een paar gebeten kinderen, doodsbange wandelaars, tal van rechtszaken en een kleine schaap-ocide verder met DE WOLF. U dacht misschien dat we met soon-to-be-ex-Probleemwolf Bram voorlopig de ultieme zondebok hadden gevonden, maar u bent dan ook (waarschijnlijk) niet PvdA-raadslid Siebren Buist uit Heerde. Die komt in een opiniestuk in De Stentor met een nieuwe oplossing voor alle uit elkaar gerukte schaapjes en kalveren: DE VEEHOUDERS AANPAKKEN. Die 'negeren massaal hun zorgplicht' voor de beestjes omdat ze niet genoeg 'preventieve maatregelen' nemen. De Nederlandse weiden zijn volgens Buist een soort all-you-can-verslind voor de wolf en daarom veel aantrekkelijker dan het bos, waar ze moeite moeten doen om te jagen. Omdat veel (wei)landeigenaren weigeren om tegen een roofdiersoort die pas sinds enkele jaren een bedreiging vormt (en mogelijk ook met een paar jaar weer is weggejaagd dan wel -geknald) hun weilanden om te bouwen tot Alligator Alcagras, moeten maar ze maar lekker KEIHARD BOETEN. Het liefst strafrechtelijk.

Kutboeren!

Oh

Tags: wolf, boeren, pvda
@Zorro | 20-08-25 | 13:55 | 200 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

XR demonstreert tegen afschieten wolf want 'wolven hebben rust nodig'

De wolf heeft tijdens die 'Mars voor Bram' door het bos de kans om het grappigste ooit te doen

@Mosterd | 17-08-25 | 13:00 | 296 reacties

TEKSTKARREN bij Heuvelrug om wolf

Maar wat vindt Vrede voor Dieren eigenlijk van dode kinderen

@Mosterd | 04-08-25 | 15:55 | 155 reacties

XR Utrechtse Heuvelrug(?) wil afknallen wolf Bram stoppen met spandoek

Kijk ze nou toch eens staan, fier, onverzettelijk, getooid met Palliesjaal

@Dorbeck | 15-07-25 | 12:50 | 242 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.