Oh ja die hadden we ook nog! De Vijfde Colonne van de BBB. Omgekeerde vlaggetjes + trekkers bij het provinciehuis te Brabant, nadat ze eerder al van die achterlijke deurwaarders naar politici hadden gestuurd. Brabant stemt vandaag (om 13.00 uur) over de stikstofaanpak en dat wordt door de boeren de 'doodsteek voor de sector' genoemd. Kennelijk komen er VIJFHONDERD boeren, al zal de boerengroentesoep vast wat minder heet gegeten worden. Huuuuuuu! We volgen, later meer.

Update 10:05 - Straks speeches van een club turboboeren alsook van één figuur uit politiek Den Haag: Lidewij de Vos (Farmers voor Democratie)

Update 10:14 - Commissaris van de Koning Ina Adema geeft een verklaring af namens alle partijen. "Het thuis benaderen en intimideren van volksvertegenwoordigers is volstrekt onacceptabel en ontoelaatbaar." Namens alle partijen -1 partij: niet namens FVD. Lol

Update 10:15 - Als FDF-führer Mark van den Oever het woord krijgt lopen de Statenleden van GroenLinks, PvdA, SP, D66, Lokaal Brabant, Diertjes en Volt de zaal uit

Update 10:25 - "Bij het verlaten van de zaal werden de Statenleden uitgelachen door boeren op de publieke tribune"