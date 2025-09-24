Het kabinet is gevallen, de ratten van NSC hebben het zinkende schip al verlaten (om op hun eigen imaginaire reddingsboot de Geloofwaardigheid IV te stappen) en VVD en BBB dobberen nog een beetje doelloos rond. Nou dit nieuws over Femke Wiersma weer. Die verloor drie weken geleden al een rechtszaak over het openbaarmaken van uitstootgegevens, en nu verliest ze weer een rechtszaak over het openbaarmaken van uitstootgegevens. Dat is ook niet zo gek, want Femke Wiersma wist al dat ze die rechtszaken ging verliezen, maar vindt het kennelijk prima om op kosten van de belastingbetaler nog even stoer te doen voor boeren, die daar uiteindelijk niks aan hebben omdat gegevens over hun bedrijven nou eenmaal volgens de wet openbaar zijn.

HELE UITSPRAAK: Daarrr