Minister Wiersma blijft maar verliezen
BBB levert: gegevens van boeren aan media
Het kabinet is gevallen, de ratten van NSC hebben het zinkende schip al verlaten (om op hun eigen imaginaire reddingsboot de Geloofwaardigheid IV te stappen) en VVD en BBB dobberen nog een beetje doelloos rond. Nou dit nieuws over Femke Wiersma weer. Die verloor drie weken geleden al een rechtszaak over het openbaarmaken van uitstootgegevens, en nu verliest ze weer een rechtszaak over het openbaarmaken van uitstootgegevens. Dat is ook niet zo gek, want Femke Wiersma wist al dat ze die rechtszaken ging verliezen, maar vindt het kennelijk prima om op kosten van de belastingbetaler nog even stoer te doen voor boeren, die daar uiteindelijk niks aan hebben omdat gegevens over hun bedrijven nou eenmaal volgens de wet openbaar zijn.
HELE UITSPRAAK: Daarrr
Mijn reactie op de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep naar openbaarmaking emissiegegevens: pic.twitter.com/DQLEm0dgZd— Femke Marije Wiersma (@ministerLVVN) September 24, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Omroep Gelderland krijgt EEN MILJOEN EURO van minister Wiersma (of emissiegegevens boeren)
ONE MILLION TRILLION BILLION EUROS
Ook vandaag in de Kamer: BBB, SGP en PVV willen overheid nog minder transparant maken
Wet Gesloten Overheid verder dichttimmeren
TK LIVE - Stikstofdebat met Femke Wiersma (foto)
HUP FEMKE (deze, niet die andere)
Wolf niet langer extreem beschermde joekel
Hoe zit het eigenlijk met Grijze Wolven
BBB komt Amsterdam bevrijden
Karnemelk op de Stopera