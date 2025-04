Beste Kamerleden,

Oei oei het was nog even spannend, maar we zijn blij te melden dat we weer op werkreisje kunnen! Het werkreisje vindt dit keer plaats op 7 april. We gaan naar agro-innocatiecentrum De Marke, een melkveeproefbedrijf voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Het ligt in Gelderland, dat is helemaal aan de andere kant van Nederland! Daar krijgen we van alles te horen over kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw. Om 09.00 vertrekt de bus bij de Tweede Kamer. Om 15.00 uur gaan we weer terug. We gaan samen lunchen met melk en karnemelk en broodjes kaas. Neem je wat te drinken mee in de bus? (liever geen bekers. Pakjes drinken mogen wel). Het is niet de bedoeling dat jullie zakgeld meenemen. Wie geen laarzen heeft, krijgt hoesjes om de schoenen van de boer. Op het einde van de dag maken we samen een groepsfoto (zie foto). Daarna gaan we met de bus terug naar Den Haag. Dan gaan we allemaal bukken zodat de andere Kamerleden denken dat er een lege bus is teruggestuurd. Lachen! Jullie worden niet thuisgebracht & jullie krijgen geen zakje snoep, maar we hopen toch op een onvergetelijke dag.

Groetjes,

de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur