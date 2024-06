De omvolking van het kabinet-Schoof I schiet aardig op. Na het intrekken van de kandidatuur van Gidi Markuszower, het gedoe rond Marianne Faber en de hobbelige introductie van Reinette Klever, is er alweer een KWESTIE met PVV-kandidaat Dirk Beljaarts, die minister van Economische Zaken zou moeten worden. De T. meldt namelijk dat er nogal wat te doen is over het bedrijf KHN Rekenwerk, waar Beljaarts directeur van was. "Maar dat bedrijf, dat de financiële zaken van KHN-leden moest gaan regelen, ging na een paar jaar al failliet en blijft met forse schulden achter. Bronnen uit de horecasector zetten daarom hun vraagtekens bij de geschiktheid van de nieuwe minister van Economische Zaken die voor een ’bloeiende BV Nederland’ moet zorgen. Zo heeft de Belastingdienst een rekening van meer dan 550.000 euro ingediend voor onbetaalde taks, blijkt uit het verslag van de curator dat door deze krant is ingezien." Wel opvallend dat 95% van de ophef die wij meemaken over kandidaten van PVV-huize gaat. Even in de categorie 'een groot probleem dat keihard aangepakt moet worden'.