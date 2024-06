Nou dat gaat lekker. De eerste opgestapte minister in het kabinet-Schoof I is bekend, nog voordat de bordesfoto is genomen. Gidi Markuszower wordt toch geen minister van Asiel en Migratie en vice-premier. "Dat zeggen bronnen tegen de politieke redactie van RTL Nieuws." Of het komt door al dat eerdere gedoe, een negatief AIVD-advies, of zijn PVV'erige uitspraken in het parlement is nog niet bekend. Nou ja. Het waren twee fantastische dagen.

UPDATE: "Markuszower kwam niet door het veiligheidsonderzoek voor nieuwe bewindspersonen", aldus de bronnen van RTL Nieuws.

UPDATE: Fleur Agema wordt nu vice-premier, opvolger op Asiel en Migratie nog niet bekend.

UPDATE: Markuszower neemt het sportief op: "Dat het allemaal kafkaësk aanvoelt en dat een gemiddelde terrorist meer rechten lijkt te hebben dan een politicus met een scherpe mening."