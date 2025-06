Niet zo gek dat de PVV maar één lid heeft, want als je bij die partij wilt moet je dus voldoen aan allemaal kledingvoorschriften. Dat staat niet in een heilig boek, maar in appjes aan Michel van der Weide van Tweede Kamerlid Jeanet Nijhof die modetijdschrift De Stentor heeft ingezien: "Ineens kwamen kledingvoorschriften op tafel. We zouden volgens Jeanet zelfs in stijl naar een barbecue van de partij moeten: colbert, pantalon, blouse." Wij hebben van Zentgraaff (vzmh) trouwens geleerd dat je jasje, broek en overhemd moet zeggen, maar ja, Zentgraaff was dan ook geen PVV'er. Hoe dan ook, Michel wilde PVV-raadslid worden in Hardenberg, maar dat is nu van de baan want Michel is een vrije jongen en vrije jongens die moeten niet het keurslijf in. "Heel jammer. Maar wat is er mis met een nette trui of polo?" Precies! We zitten toch niet bij D66 (alleen blauwe pakken) of de SGP (alleen grijze pakken) of het CDA (alleen lelijke pakken) of De Partij Voor de Kledingvoorschriften? Heeft de PVV stiekem een barterdeal met de Suit Supply ofzo? Grootste verliezer is de kiezer, want Michel had allerlei inspirerende politieke ideeën: "ik wilde me bijvoorbeeld bezighouden met het evenementenbeleid en parkeren in het centrum". Benieuwd welke paljas wel een pak aantrekt voor de PVV in Hardenberg.