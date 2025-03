(EenVandaag schrijft dit omdat ze de klok over foutmarges in peilingen hebben horen luiden, maar niet snappen waar de klepel hangt. Omdat cijferfetisjisten vroeger altijd helemaal apeshit gingen als websites na een peiling met 1 zeteltje verschil riepen: 'partij X' is de grootste, hebben ze bij EenVandaag onthouden: als je niet zeker weet wie of partij X de grootste is, kun je niet zeggen dat partij X de grootste is. Maar het werkt natuurlijk niet andersom: je kunt al helemaal niet zeggen dat de PVV juist NIET de grootste is, als die in je peiling wel het hoogste staat. Je kunt alleen maar zeggen dat je niet zeker weet wie de grootste is. Maar 'we weten niet meer zeker of de PVV de grootste is, omdat het theoretisch mogelijk is dat de VVD 2 zetels boven de foutmarge zit en de PVV juist 2 zetels eronder' is natuurlijk geen lekkere kop. Iedereen die ook maar iets van cijfers snapt zou dit nooit, maar dan ook nooit boven een peiling zetten waaruit blijkt dat de PVV hoogstwaarschijnlijk de grootste partij is, maar waarschijnlijk werkt iedereen die ook maar iets van cijfers snapt niet bij EenVandaag)