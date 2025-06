De hete brij, kent u die? Bij het EenVandaag Opinie Panel kennen ze hem wel, en eromheen draaien is daarom juist wat ze niet doen. Dus als er schokkend nieuws is over driekwart van alle jonge vrouwen die in het openbaar seksueel geïntimideerd worden ("van naroepen tot aanranding") , dan weten ze bij het EenVandaag Opinie Panel één ding zeker: er gaan hier dingen benoemd worden. Keihard. Onverbloemd. Dat gaat soms van au, maar samenleven is niet voor bange mensen en al helemaal niet voor mensen die de waarheid uit de weg gaan. En die waarheid is nu eenmaal dat alle (ja alle) daders van seksuele intimidatie keer op keer op keer uit dezelfde demografische subcategorie komen. En we weten allemaal wie het zijn. Er zitten heus wel een paar goeie tussen, maar het zijn toch altijd die paar rotte appels die het hele mandje verpesten. Maar goed. De daders. Van seksuele intimidatie. Zijn telkens weer. MANNEN.