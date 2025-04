Hoort, hoort. Een boodschap speciaal voor onze MANNELIJKE lezers. Kom er maar even bij zitten, jongetjes. Komtie. Jullie zijn het probleem. Of op zijn minst een aanzienlijk onderdeel ervan. Maar niet getreurd, we kunnen jullie ook onderdeel maken van de oplossing. En wel door... Naar Emancipator in Amsterdam-Oost gaan om een avondje GENDERROLLEN WEG TE KNUTSELEN. Juist. Als u dacht dat we het meest Amsterdammige Amsterdambericht nu ondertussen wel gezien hadden, had u het mis (altijd weer dat gezeik over die pleurisstad bij GeenStijl, grmble!). Een groep volwassen mannen wordt dus aan een tafel gezet waar ze met behulp van stiften, knipsels uit tijdschriften, glittersteentjes en pompons een knutselwerkje moeten maken dat symboliseert WAT VOOR MAN ze willen zijn. Ook de meer stereotype mannelijke kanten van de mannen mogen daarin worden vertegenwoordigd, er liggen namelijk naast de roze glitterspulletjes ook "nors kijkende mannen en geldbiljetten" op tafel. Uiteraard werden de heren gedurende de avond begeleid door twee knutseljuffen, die hen overigens bij binnenkomst gebieden de schoenen uit te doen want "Zonder schoenen aan ben je zachter." ZUCHT.

Mannen en vrouwen zijn volgens Emancipator niet primair allebei slachtoffer van een systeem dat genderongelijkheid veroorzaakt, maar de man en hoe hij in elkaar steekt is onderdeel van het diepgewortelde probleem en mannen "moeten veranderen". (Wij vinden diepgeworteld dan trouwens weer een extreem seksistische term, waarom moet altijd ergens een wortel diep in? Red.) Het meest schurende aan dit hele circus is natuurlijk dat er wel degelijk problemen zijn waar mannen onevenredig vaak slachtoffer van zijn, en er wel degelijk manieren zijn om dit op een geslaagde manier 'bEsPrEeKbAaR tE mAkEn'. Zo is er in het Verenigd Koninkrijk de landelijke organisatie Andy's Man Club, een netwerk van honderden lokale praatgroepen door- en voor mannen dat zich met name focust op mentale gezondheid en zelfmoordpreventie. In het VK is zelfdoding de nummer 1 doodsoorzaak voor mannen onder de 40 en ook in Nederland is jaarlijks (ruim) tweederde van de mensen die uit het leven stapt man, een statistiek die (wellicht in de strijd tegen binair genderdenken, red.) na 2023 niet meer lijkt te worden bijgehouden door het CBS. Tja. In plaats van de man serieus te nemen, wordt hij hier dus aan een tafeltje gezet met knipsels, veertjes en glitters. Ga maar lekker zitten, jij bent een probleem dat we samen even gezellig gaan oplossen.