De drie groten worden steeds groter. Is allemaal al jaren zo, maar nu doet de Consumentenbond een officieel beklag, want de particuliere klant draagt de kosten. Waar spaarders bij de ING en ABN Amro eerder nog 1,5% rente op hun vrij opneembare spaargeld vingen, is dat dit jaar teruggebracht naar 1,25%. En dat terwijl de inflatie rond 3% ligt. Tegelijk werden betaalrekeningen duurder. ING verhoogde de prijs van alle diensten met 25 cent per maand, en het basispakket van ABN Amro werd 45 cent per maand duurder. De banken rechtvaardigen dit door te wijzen op de alsmaar stijgende kosten van veilig betaalverkeer. Een woordvoerder van ABN Amro: "We maken veel kosten voor veiligheid en gemak. Mensen moeten veilig kunnen bankieren met de app. Ook bieden we nieuwe mogelijkheden aan, bijvoorbeeld een abonnement opzeggen via de app." En het einde is nog lang niet in zicht. Het AD schrijft: "De kans dat de tarieven verder stijgen is levensgroot. Want dit zijn erg stabiele en zekere inkomsten voor een bank. En de banken zetten de digitalisering van het betalingsverkeer voort. Dat betekent meer investeringen in veiligheid en nieuwe diensten." Veel keuze is er overigens niet, want als je aan dit piramidespel probeert te ontsnappen eindig je bij een cult als Bunq.