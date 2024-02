Hoera, vijf voor twaalf! Schakelen we rechtstreeks naar de A10-Zuid, bij het ING-gebouw (waar ING al tien jaar niet meer zit) voor alweer een illegale SNELWEGBLOKKADE door BLOKKEERHOLLANDERS van ecozelotische persuasie. De vorige keer zagen we hoe Driehoek, Politie en Rijkswaterstaat de illegale blokkade de facto faciliteerden door in langzame colonne over de Ring te rijden waardoor de rebellen van Ikstinkzo netzomakkelijk de snelweg op konden kuieren cq rollen (foto), om daar op hun hoofd te gaan staan. We zijn benieuwd! Livestreams bij AT5 en NHNieuws. Man ter plekke: Owen Obrien

Update: Femke en Driehoek BEDANKT. A10 GEBLOKKEERD

NOU MOE: Sterke Arm grijpt in. Demo wordt ontbonden

En bedankt: Een voor een wordt demo van de weg geplukt. Agenten volgende week in ziektewet wegens kapotte rug

Klaar: A10 bijna leeg, 27 aanhoudingen

Beste burgemeester, laat aanstaande zaterdag zien wie hier de baas is. U weet dat ze toch gaan demonstreren, ondanks het verbod. U kunt zich daar dus goed op voorbereiden. De vorige demonstratie hebben we gezien hoe het niet moest. Nu dus geen uren overleg, kopjes thee en een mooie touringcar waarin ze worden opgevangen. Zaterdag op een strakke, efficiënte wijze handhaven. (Brief in Het Parool gevonden)