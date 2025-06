Sluitend alsook stuitend bewijs dat de Kwaadaardige Elite bestaat. En ze zitten woensdag in Den Haag. U "de burger" mag op de rem trappen en aansluiten in de file op de A12 Utrechtsebaan, Afsluitdijk bij Den Oever danwel Ring A10 Zuid. Maar "de wereldleiders" hebben altijd vrij baan, zelfs als ze er nog niet zijn. Schitterend filmpje bij RTL Nieuws vandaag over ongekend DOORTASTEND POLITIE-OPTREDEN op de A44, waar het vervelio XR schorriemorrie nu eens eindelijk wél met hun demonstrerende werkeloze kokosnoot van de NAVO-top snelweg werd gemept. Hell, ze kwamen niet eens op de snelweg, ze werden gewoon vanuit de berm in de sloot geflikkerd. Zit je dan, met je natte reedt en je ANTIFA-vlag. Oant moarn, als Trump, Macron, Merz, Meloni en die clown uit Kyiv komen langsbroezen.