Meneer in pak links knipte de alarmlichten aan en zette z'n zwarte Clio stil op de A12, en daarmee was de zondagse blokkade van de snelweg een feit, nadat zaterdag ook al de hele regio Den Haag in de fijnstof was gestort door overal files en langzaamrijdend verkeer. Kent u, bent u, of staat er een Renault Clio met kenteken HHZ-68-H bij u in de straat of wijk geparkeerd? BEL DE POLITIE, BRANDWEER, CARGLASS, LAKSCHADEHERSTELBEDRIJF en wellicht de EXPLOSIEVENOPRUIMINGSDIENST. Want vandaag of morgen gaat het helemaal mis, en nemen burgers wraak op die Clio ofzo. Zwarte Renault? Brrrr. There goes the neighbourhood! BEL DAN.